Il film Onde di Terra torna sul grande schermo al Cinema Don Bosco di Cuneo

Dopo il grande successo nelle precedenti proiezioni, il film Onde di Terra sarà nuovamente proiettato al Cinema Don Bosco in due appuntamenti speciali:

Domenica 8 marzo alle ore 18.00

Giovedì 12 marzo alle ore 21.00

Prodotto dalla Siscom di Renato Sevega – recentemente premiato da Confindustria quale esempio di imprenditore illuminato per il suo impegno e i suoi investimenti in ambito culturale – il film è diretto da Andrea Icardi e si avvale delle splendide partecipazioni di Paolo Tibaldi, Lucia Aimasso ed Erica Landolfi. Le musiche originali ed evocative sono firmate da Enrico Sabena, inserite nella selezione “migliori colonne sonore” del 2024.

Ambientato nell’Alta Langa degli anni ’70, Onde di Terra racconta una storia intensa e commovente di donne e “bacialè”, i mediatori di matrimonio. Fulvia, giovane donna calabrese, arriva in Piemonte per sposare Amedeo, conosciuto attraverso un fitto scambio di lettere, e scoprirà – soltanto dopo – che quelle lettere non erano state scritte da lui, aprendo così uno scenario inateso e profondamente umano.

Attraverso uno sguardo poetico e allo stesso tempo realistico, il film restituisce con autenticità un mondo fatto di tradizioni, sacrifici, migrazioni e legami familiari, mettendo al centro il valore della comunità e delle relazioni umane.

L’opera ha già conquistato il cuore del pubblico, registrando il tutto esaurito nelle numerose proiezioni realizzate in Piemonte e Liguria, confermando il forte coinvolgimento emotivo e il radicamento territoriale del film.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente al Cinema Don Bosco di Cuneo.