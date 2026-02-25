 / Eventi

Eventi | 25 febbraio 2026, 18:00

"Regine senza Corona": a Cuneo una mostra fotografica che celebra le donne invisibili

Ornella Poetto espone dal 6 al 22 marzo nella Sala Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo, tra ritratti potenti e storie di resilienza quotidiana

Cuneo si prepara a ospitare una nuova esposizione fotografica che promette di catturare l’attenzione del pubblico con immagini intense e messaggi universali. Dal 6 al 22 marzo 2026, la Sala Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo, in via S. Giovanni Bosco 7h, accoglierà “Regine senza Corona”, mostra curata dalla fotografa Ornella Poetto.

L’esposizione raccoglie una serie di ritratti femminili che esplorano il concetto di regalità quotidiana, lontana da corone e titoli ufficiali: donne comuni, madri, lavoratrici, sognatrici, ritratte nella loro forza silenziosa e nella bellezza non convenzionale. Attraverso l’obiettivo di Poetto, queste “regine” emergono in tutta la loro autenticità, raccontando storie di resilienza, lotta e trionfo contro le avversità invisibili.

L’inaugurazione è prevista per sabato 6 marzo alle ore 17i. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì (orari 9-12 e 15-18, da confermare), fino a domenica 22 marzo. 

