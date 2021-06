Le aperture estive di Pian Munè di Paesana

L’estate è arrivata e anche le temperature previste per i prossimi giorni ce lo confermano!

E’ arrivato il momento di ricordare tutte le aperture della stazione a capitale pubblico di Paesana.

RIFUGIO PIAN MUNE’ a 1535 metri

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

BAITA PIAN CROESIO IN QUOTA a 1870 metri

Aperto a giugno il sabato e domenica. Aperto tutti i giorni a luglio e agosto (a cena sabato e domenica)

SEGGIOVIA ESTIVA

Aperta a luglio il sabato e la domenica. Aperta tutti i giorni ad agosto

Nei giorni di chiusura della seggiovia e la sera è possibile usufruire del servizio navetta con il fuoristrada.

“Noi siamo carichi per questa stagione che sarà ricca di eventi per renderla ancora più indimenticabile! Per tutti gli aggiornamenti seguiteci sui nostri canali social IG @pianmune e FB @Pian Munè” dicono all’unisono Marta e Valter, i fantasiosi gestori della stazione.

Info al numero 3286925406.