Da lunedì il Piemonte sarà in zona bianca. Cirio: "Più libertà, ma restiamo sempre attenti"

Da lunedì il Piemonte sarà ufficialmente in zona bianca.

A darne notizia ufficiale è lo stesso presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, su Facebook.

"Mi ha appena chiamato il ministro della Salute Speranza per confermare che da lunedì 14 giugno il Piemonte sarà in zona bianca - scrive Cirio - Questo vuol dire che non ci sarà più il coprifuoco e avremo maggiore libertà.

Ma non vuol dire che non dobbiamo più stare attenti.

Per vivere questa libertà e poterne godere appieno abbiamo il dovere di continuare a essere prudenti. Indossiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti e viviamo questo momento con grande senso di responsabilità".