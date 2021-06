Incidente in zona rifugio Mondovì: un escursionista ferito per una caduta in un canale di neve

Incidente in montagna nella giornata di oggi (domenica 13 giugno) a Roccaforte Mondovì.



Coinvolti tre escursionisti, impegnati in un'attività a monte del rifugio Mondovì; l'unico uomo dei tre è precipitato lungo un canale di neve, riuscendo però - pur infortunato - a raggiungere autonomamente il rifugio stesso, mentre le due compagne sono rimaste bloccate.



Sul posto il soccorso alpino e speleologico piemontese con l'eliambulanza dell'emergenza sanitaria, che ha recuperato le donne bloccate e le ha depositate al rifugio, portando poi l'infortunato in ospedale.