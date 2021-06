Il mercato "Forex" spiegato agli studenti di ragioneria dell'Eula-Arimondi

INCONTRO ONLINE CON BANCA CRS – SERVIZIO ESTERO



In data 10 giugno, le classi terze di ragioneria dell’Istituto Superiore Arimondi Eula di Savigliano hanno partecipato ad un incontro, in modalità online, sul funzionamento delle operazioni in valuta estera svolte dalla Banca CRS sede di Savigliano.



Tramite collegamento in videoconferenza, la signora Maurizia Occelli, responsabile Servizio Estero della Banca, ha spiegato ai ragazzi il funzionamento del Mercato Forex (“Foreign Exchange Market”, Mercato degli Scambi Stranieri), analizzando le tipologie di regolamento dei contratti più comuni, illustrando il processo di cambio valuta e l’influenza che la Brexit e il COVID-19 hanno esercitato sui mercati globali.

L’incontro, della durata di circa due ore, è stato fonte di approfondimento per entrambe le classi. Particolarmente utile si è rivelato per il corso RIM (Relazioni Internazionali e Marketing) in quanto ha offerto numerosi spunti nell’ambito internazionale.

Un grazie particolare al dirigente scolastico che promuove queste iniziative e agli insegnanti di economia che hanno organizzato l’incontro e ai Relatori della Banca CRS i quali si sono dimostrati preparati e chiari nell’esposizione.

Gli allievi delle classi 3 D AFM e 3 H RIM