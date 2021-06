Centinaia di blatte sui gradini del mercato coperto a Cuneo

Primi giorni di caldo a Cuneo, con temperature decisamente alte, anche nelle ore serali. Ed ecco che arrivano le blatte, a centinaia. Sabato sera, sui gradini del mercato coperto di piazza Seminario, erano tantissime. Entravano e uscivano dalle fessure.

Al di là dello spettacolo orrendo, i Blattodei sono possibili vettori di virus, batteri e affezioni più o meno gravi. E pare che ogni anno sia uno dei temi più ricercati su Google: come vengono, come eliminarle, cosa fare in caso di invasione. Un segno di quanto il problema sia diffuso e sentito.

Essendo attratti da fonti alimentari, le blatte o scarafaggi si insediano laddove le condizioni dei luoghi ne permettano l’insediamento e il rifugio. Ecco che il mercato coperto, destinato ai banchi alimentari, è il loro ambiente ideale. Così come il caldo umido e il buio.

Sicuramente, in zona, urge una pulizia, oltre che una disinfestazione.