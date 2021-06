E-commerce: aumentano le ricerche sul web per utensili ed elettroutensili

Dopo un leggero calo registrato nella parte iniziale del 2020, il mercato di utensili ed elettroutensili ha ripreso vigore. Sempre più appassionati del fai da te e sempre più professionisti hanno utilizzato il web per effettuare i loro acquisti. Lo shopping online permette di avere una maggiore scelta e spesso consente di acquistare articoli di qualità a prezzi più bassi rispetto a quelli che si possono trovare nei punti vendita fisici dei negozi specializzati.

La comodità, la possibilità di fare confronti, l'ampio numero di alternative a disposizione ed il risparmio sono gli aspetti che hanno sancito il successo dell'e-commerce, anche in settori impensabili solo fino a pochi anni fa. L'aumento delle ricerche online relative ad utensili ed elettroutensili è un'ulteriore testimonianza di questo grande cambiamento. Ma come nel mondo “reale”, anche sul web è necessario trovare i fornitori giusti.

Dove trovare i migliori utensili ed elettroutensili sul web

A prescindere dall'attività che si svolge o dal tipo di lavoro che si intende realizzare, la qualità degli utensili utilizzati riveste un ruolo fondamentale. Sul web è possibile trovare davvero tutto, però bisogna essere bravi a capire a chi rivolgersi per avere un'ampia possibilità di scelta e risparmiare, ma senza rinunciare ad un elevato standard qualitativo. Dando un'occhiata alle recensioni degli utenti, un nome emerge sugli altri, quello di Syrio (voto medio di 4,7 su 5 su Truspilot).

La ditta Syrio si è affermata anche sul web per la sua capacità di offrire ai clienti le migliori soluzioni, supportandoli in tutte le fasi che precedono e seguono l'acquisto. Il sito è suddiviso in diverse categorie. Ci sono infatti le sezioni dedicate all'abbigliamento da lavoro ed ai dispositivi di antinfortunistica, ma la parte più corposa è dedicata proprio agli elettroutensili ed agli utensili a mano, ad aria ed a scoppio. (Per consultare il catalogo online clicca qui)

Il catalogo online di Syrio: elettroutensili ed utensili a mano

Navigando all'interno della categoria degli elettroutensili è possibile trovare un'ampia gamma di attrezzi professionali delle migliori marche, robusti e semplici da utilizzare. L'elenco degli articoli in catalogo è lunghissimo: si va dai martelli elettropneumatici agli utensili per il giardinaggio, passando per seghe e seghetti, smerigliatrici, lucidatrici, strumenti di taglio, utensili per l'idraulica e tanto altro ancora.

Nella sezione dedicata agli utensili a mano sono presenti tutti gli strumenti tradizionali, quelli che non possono mai mancare nella cassetta degli attrezzi dei professionisti (ma anche in quella dei migliori artisti del fai da te). Si parla quindi di pinze e tronchesi, martelli e scalpelli, strumenti per misurare e tracciare, chiavi e giraviti di ogni tipo, articoli di idraulica, elettronica, meccanica ed elettrotecnica, strumenti per il taglio e per forare e così via.

Utensili a scoppio e ad aria compressa

Per eseguire al meglio determinati lavori è necessario dotarsi di strumenti di una certa potenza. La sezione degli utensili a scoppio sul sito di Syrio include una serie di articoli in grado di fornire prestazioni di alta qualità e di resistere nel tempo. Giusto per fare qualche esempio, in queste pagine si possono trovare motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, tagliasiepi, idropulitrici, generatori, soffiatori ed aspiratori.

Infine, puntiamo i riflettori sulla categoria degli utensili ad aria compressa. Chi usa attrezzi di questo tipo sa quali devono essere le loro caratteristiche principali: robustezza, compattezza, efficienza e sicurezza. Tutti i compressori, le chiodatrici, le graffettatrici, i cricchetti, i trapani, le rivettatrici e gli altri utensili ad aria compressa disponibili sul catalogo online di Syrio presentano queste peculiarità.

Perché scegliere Syrio

Molti utenti, dopo aver effettuato le loro ricerche sul web, decidono di acquistare i loro nuovi utensili da questa ditta di Bergamo. I motivi sono tanti: innanzi tutto si tratta di un'azienda specializzata, quindi è in grado di proporre i migliori articoli disponibili sul mercato; inoltre il suo staff preparato è pronto a rispondere a tutte le domande del cliente, in modo da assisterlo in tutte le varie fasi che precedono e seguono l'acquisto.

Chi acquista dal sito di Syrio ha la possibilità di scegliere tra diversi metodi di pagamento: si può pagare direttamente online tramite Paypal e carte di credito di vari circuiti oppure tramite bonifico bancario. E poi ci sono le tantissime recensioni dei clienti soddisfatti, il passaparola del giorno d'oggi: pochi siti possono vantare su Trustpilot circa duemila opinioni espresse con una media voto di 4,7 su un massimo di 5.