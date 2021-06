Due cortometraggi danno il via al “Cinema d’estate” a Cherasco

Il primo appuntamento con la rassegna estiva del cinema all’aperto del Comune di Bra è fissato venerdì 18 giugno nella piazza antistante l’Arco del Belvedere di Cherasco alle ore 21.30 con due cortometraggi: “Oltre ogni cosa” di Alessia Olivetti e “L’uomo nuovo” di Andrea Murchio.

In parte girato a Cherasco, “Oltre ogni Cosa - Beyond Anything” affronta il tema di danza e disabilità, opera prima di Alessia Olivetti, scritto da Andrea Murchio, prodotto dalla stessa regista con ad Ars et Labor (produttore associato Musicampus). Tra le location coinvolte, compaiono il Teatro Milanollo di Savigliano, l'Hotel I Somaschi di Cherasco, il Ponte del Diavolo a Lanzo Torinese, la Scuola Comunale di Danza di Ciriè.

È stato realizzato con il contributo della Banca di Cherasco, della Città di Ciriè e del Lions Club Ciriè d’Oria, con il sostegno di Film Commision Torino Piemonte e della Scuola Comunale di Danza di Ciriè e con il patrocinio della Città di Savigliano.

“Dopo un anno drammatico per la cultura e il mondo di cinema e teatri, siamo fieri di poter essere sponsor dei lavori di Alessia Olivetti e Andrea Murchio, giovani e talentuosi artisti che hanno scelto di raccontare, oltre alle loro appassionanti storie, anche un pezzo del nostro territorio. Aspettiamo i Cheraschesi alla proiezione di venerdì 18 giugno, per riguardare insieme Cherasco, Torino e tanti altri squarci delle nostre terre” dichiara Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco.

“L’uomo nuovo” di Andrea Murchio è un thriller politico in cui giochi di potere, scandali e colpi di scena si avvicenderanno, condizionando le esistenze di un gruppo di personaggi in uno scenario futuro distopico con l'Italia sull'orlo di una guerra civile.



La proiezione inizierà alle 21,30. Saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).

Info: 0172 427050.