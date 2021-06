A Busca incontro aperto con gli esperti per parlare di Sanità, ospedali e Covid

Venerdì 25 giugno alle ore 20,30 al cinema Lux e in streaming sul canale YouTube del Lions Club Busca e valli gli esperti incontreranno la popolazione rispondendo alle domande sul tema Covid-19: passato, presente e futuro. Organizza Lions club Busca e Valli con i patrocini di Città di Busca, Asl CN1, AO Santa Croce e Carle Cuneo. Ingresso libero. Info:338.5255441



“Ci auguriamo di essere prossimi alla vera uscita dal tunnel della pandemia – dice il sindaco Marco Gallo - e ci complimentiamo con il Lions Club Busca e Valli che con questa iniziativa offre a tutta la popolazione, sia in presenza al Lux, sia in streaming, la preziosa opportunità di chiarire con alcuni esperti i vari aspetti attuali e futuri della situazione. E’ infatti necessario rivolgersi a chi conosce ed affronta ogni giorno, fin dall’inizio, questa lunga emergenza, per comprendere i reali termini delle questioni e per ovviare alle false notizie che continuano a circolare”.



“Invitiamo a partecipare – aggiunge il consigliere comunale delegato alla Sanità Jacopo Giamello - perché è importante esporre eventuali dubbi ed è lecito chiedere chiarimenti, quando, come in questo caso, si ha la possibilità di ottenere risposte da chi conosce, studia la situazione e agisce contro la pandemia nelle strutture a noi più vicine”.



Parleranno: Giuseppe Lauria direttore di Medicina e chirurgia d'urgenza dell'ospedale Santa Croce e Carle sul tema “La riorganizzazione del Pronto Soccorso dopo l'impatto”, Claudia Fruttero direttrice della Farmacia Ospedaliera sul tema “Cosa succede quando aumentano le richieste di farmaci e presidi”, Luigi Genesio Icardi assessore alla Sanità della Regione Piemonte sul tema “Come il Piemonte ha affrontato la pandemia”, Elide Azzan direttrice generale dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo sul tema “L'ospedale tra ritorno alla normalità e nuovi percorsi”, Giuseppe Guerra direttore generale dell'AslCN1.



“Prima dell’insorgere della pandemia – spiega il presidente del Lions Club Busca e valli – il nostro Club aveva organizzato due edizioni primaverili di una giornata dedicata alla prevenzione coinvolgendo medici, infermieri e altri professionisti della salute disposti a trascorrere una domenica con la popolazione di Busca e dintorni per visite, esami di screening gratuiti e momenti informativi. Gli eventi passati sono stati resi possibili dal patrocinio attivo della Città di Busca e di varie associazioni di volontariato del territorio che hanno messo a disposizione risorse umane e materiali per permetterne la buona riuscita. L’ultimo periodo non ci ha permesso di svolgere questo tipo di attività, ma da alcuni mesi sentivamo l’esigenza di proporre un incontro con esperti per affrontare le tematiche attuali e future della pandemia. Perciò e nata questa iniziativa”.



L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.