Escursione in alta valle Tanaro con merenda sinoira

La bellezza dei sentieri dell’alta Val Tanaro per molti è ancora tutta da scoprire, una terra Piemontese che sa di Liguria per le fioriture, per le case lunghe e strette, per i carrugi nei borghi e a Ormea. Un meraviglioso viaggio all’interno della balconata, il sentiero balcone che unisce tutte le frazioni, le borgate, le case sparse e anche gli alpeggi di Ormea. Una giornata di contatto profondo con la natura e con gli antichi sentieri.

Il ritrovo è alle ore 9 di fronte all’ufficio turistico all’inizio di via Roma (la via principale di Ormea, quella dove si usa il sistema del “biale” per togliere la neve e per pulire, lo scopriremo insieme) dopo un giretto per i “trevi” (i carrugi liguri per intenderci) vista piazza Nuova, il palazzo del Marchese e… iniziamo la nostra escursione salendo alla frazione di Chionea dove visiteremo il Museo e la Scuola dei Ricordi, un piccolo viaggio nel tempo. Raggiungeremo attraverso castagni centenari Chioraira e continueremo sulla balconata sino a che non scenderemo ad Aimoni dove ci aspettano da Payarin per una merenda sinoira con i prodotti tipici ormeaschi. Dopo aver ben mangiato e ben bevuto, ancora sobri, scenderemo dalla frazione di Aimoni alla Madonna dei Ciliegi per poi raggiungere la pista ciclabile lungo il Tanaro e fare rientro a Ormea. Consigliato portarsi un piccolo snack per la prima sosta a Chioraira dopo la salita, un pranzo leggero, la borraccia piena d’acqua, le scarpe da trekking con buona suola, un k-way non si sa mai, la crema solare e gli occhiali da sole, i bastoncini per chi è solito usarli, ma io li consiglio sempre.

Il tempo di cammino è stimato in ore 4,30 – cammino per guardarci intorno + le soste

I chilometri sono circa 12 con 400 m. di dislivello

Organizzato da Marina Caramellino guida ambientale escursionistica AIGAE in collaborazione con Albergo Ristorante Payarin di Aimoni

Per informazioni e prenotazioni chiama o scrivi a Marina 337.1066940 – marina.caramellino@gmail.com