Schianto tra auto e mezzo pesante a Lequio Tanaro: due feriti

Dopo l'incidente di ieri a Farigliano, con un giovane motociclista soccorso ed elitrasportato al Santa Croce di Cuneo, la Fondovalle Tanaro è stata teatro, stamante di un nuovo sinistro.

Coinvolti nell'incidente, all'altezza di Lequio Tanaro, un'auto (una Fiat) ed un autoarticolato.

Dopo lo scontro fra i due mezzi, l'auto è finita nel fosso a bordo strada. L'autoarticolato, invece, è finito con la motrice fuoristrada, e con il rimorchio intraversato sulla sede stradale. I due mezzi hanno terminato la loro corsa a decine di metri di distanza.

L'incidente è avvenuto in mattinata, a qualche centinaio di metri dalla rotonda di Monchiero. Si contano due feriti, fortunatamente senza gravi condizioni.

Sul posto i Vigili del fuoco, con la squadra di Mondovì e i volontari di Dogliani, l'equipe dell'emergenza sanitaria 118 e i Carabinieri di Fossano e Bene Vagienna oltre a personale della Provincia impegnata con diversi mezzi per mettere in sicurezza la zona. La strada è chiusa per permettere le operazioni di soccorso.