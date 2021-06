Scintille Musicali: gli studenti del Liceo Musicale di Cuneo in concerto (FOTO)

L'IIS Bianchi Virginio di Cuneo - indirizzo Liceo Musicale – ha proposto nell'ambito di “Città in note” una selezione di performance musicali tratte dal repertorio classico e moderno. Sabato 26 giugno, sul palco di Sala San Giovanni si sono alternati studenti delle classi di canto, chitarra, pianoforte, archi, arpa e fiati alcuni dei quali vincitori di concorsi nazionali.

Ecco il programma:

Nicolò Bertano violoncello Bach, dalla Suite n.1 per violoncello solo, Allemanda e giga



Anna Peano violino-Elton Bushati pf “Melodie” op.42 di Tchaikovsky



Marku Daniel clarinetto-Bushati Elton pf, sonata per clarinetto op.167 di Camille Saint-Saëns



Gabriele Viada

A.N.Cholminow dalla “Suite”:

“Lied” e “Scherzo”



Aldo Camandona sax aria Et scherzetto di charles jay, minor major di Lennie Niehaus



Alice Cavallo Arpa

Au Matin: Marcel Tournier

Ronde des négrillons: Marcel Tournier.



Letizia Miglietti: chitarra

M. M. Ponce: Preludio n. 8 in fa# minore

M. Castelnuovo-Tedessco: Canto dei mietitori da “Appunti”



Nicolò Bertano:

F. Tarrega: Capriccio arabo - chitarra

G. Regondi: Studio n. 6 in re minore

N. Paganini: Sonata in la maggiore n. 34 MS 84

A.Barrios “Mangoré”: Julia Florida



G.Caccini Amor ch'attendi Ginevra Anghilante

W.A.Mozart da" Bastiano e Bastiana" Una volta che Bastiano

V.Bellini Vaga luna Anna Femorali

GB.Pergolesi da "La serva padrona" Stizzoso mio stizzoso – accompagnate da Fausta Nazareno



Fusta Nazareno: preludio n 12 di Rachmaninoff



Gaudenti Sabrina I tempo sonata n 16 mozart

Jasmine Stoppa: Bach sinfonia n 5?



Bushati Elton da concerto n 3 “il sospiro” di F. listz