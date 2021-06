A fuoco nella notte un garage a Sommariva Del Bosco

Incendio nella notte in un'abitazione in via Roma a Sommariva Del Bosco.

Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco in via Roma dove ha preso fuoco un garage, in dinamiche ancora da accertare, intorno a mezzanotte. Attimi di apprensione per la presenza di una bombola di Gpl all'interno della rimessa auto.

Gruppi di intervento provenienti dal distaccamento permanente di Alba coadiuvati dai volontari di Bra e Sommariva del Bosco hanno immediatamente messo in sicurezza l'abitazione e spento l'incendio.