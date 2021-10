Scontro tra due auto sulla “Saluzzo-Pinerolo”: due feriti

Ingente mobilitazione di soccorsi, poco fa, lungo la strada statale 589, “dei Laghi di Avigliana” nel tratto compreso tra Barge e Saluzzo.



Due auto si sono violentemente scontrate tra di loro. All’altezza dell’incrocio tra la 589 e la strada che conduce in località San Firmino di Revello, un fuoristrada Mitsubishi Pajero, che si stava immettendo sulla statale, si è scontrato contro un’auto, una Toyota.



Sul posto stavano transitando dapprima un’ambulanza della Croce verde di Saluzzo e poi un'ambulanza della Croce rossa di Barge, che hanno prestato i primi soccorsi.



Successivamente, sono giunte la medicalizzata partita dalla postazione della Croce verde di Saluzzo e l’ambulanza della Croce rossa di Manta.



Insieme ai mezzi del 118, i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, e i Carabinieri.



Feriti un uomo e una donna, trasportati nei Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Savigliano e dell’“Agnelli” di Pinerolo.



Ad entrambi, l’equipe sanitaria del 118 ha attribuito codice verde, di bassa gravità. Pesanti ripercussioni al traffico lungo la 589, chiusa onde permettere le operazioni di soccorso.