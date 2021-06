A Fossano inaugurata la mostra pittorica del maestro Francesco Paula Palumbo

Si è aperta venerdì 25 giugno la mostra di pittura del maestro Francesco Paula Palumbo, visitabile nella sala Barbero del castello di Fossano. L’esposizione, curata e ideata dal figlio Claudio, sarà accessibile fino al 25 luglio. Dopo Cherasco e Cuneo, anche la città degli Acaja ha l’opportunità di ospitare la mostra di Palumbo, dopo varie riogranizzazioni dettate dall’emergenza sanitaria.

Francesco Paula Palumbo (1917 - 2008) tarantino di nascita ma torinese d’adozione, dopo essersi trasferito nel capoluogo piemontese all’età di 4 anni. Appartenente a una famigla eclettica, ha avuto l’opportunità di cominciare la sua carriera artistica giovanissimo, guidato dal fratello Simone, anch’egli impegnato nel mondo dell’arte. Nelle opere esposte, appartenenti perlopiù al periodo tra gli anni '70 e '90, è la natura a dominare la scena, con raffigurazioni che vanno dalla frutta ai paesaggi innevati. Nei quadri di Palumbo sono i dettagli a rapire l’occhio dell’osservatore, grazie all’estrema cura messa in ogni opera dal pittore.

Presente al via della mostra l’assessore del comune di Fossano Ivana Tolardo, che dichiara: “Finalmente, dopo oltre un anno di chiusure che ha fortemente penalizzato il settore della cultura, costringendoci ad annullare o rimandare tutte le mostre e gli eventi culturali in programma, possiamo ripartire. Sono molto contenta di poter ospitare a Fossano, per la prima volta, le opere del maestro Palumbo, che ho avuto modo di scoprire e apprezzare grazie proprio al figlio che da anni cura le esposizioni delle mostre. Sono certa che i fossanesi sapranno apprezzare l’originalità ed il pregio delle opere esposte, rendendo omaggio al grande artista.”

La mostra è visitabile gratuitamente il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 17; dal venerdì alla domenica negli orari 10 - 13 e 14 - 18, questo fino al 25 luglio. Oltre alle opere esposte nella sala Barbero, l’ingresso nella mostra è anticipato da un percorso artistico proposto sul lato sinistro del cortile interno del Castello.