Cuneo, via dal 2 luglio all'Arena Festival: "Per ripartire con gli eventi in città portiamo il teatro all'aperto"

Non è passato inosservato il fatto che il bando di gestione dell’Arena Festival 2021 di Cuneo – una convenzione da 160.000 euro coperti per 50.000 dal Comune, attiva dal 3 giugno al 14 settembre - sia andato del tutto deserto.



La consigliera Laura Menardi ha infatti interpellato l’assessore competente chiedendo spiegazioni: visto il successo dell’edizione dello scorso anno – in cui i dati pandemici sicuramente gettavano ombre più lunghe sulla manifestazione stessa - , come si spiega questo insuccesso?



Anche il collega Ugo Sturlese ha appoggiato la richiesta di informazioni, sottolineando la possibilità – visto lo stato attuale del cinema Monviso – di realizzare proiezioni cinematografiche all’aperto ma allo stesso tempo chiedendosi quanto l’ubicazione del festival in piazza della Costituzione costituisca una scelta davvero sicura: “In questi anni ci siamo sempre chiesti che cosa sarebbe successo se ci fosse stato un incidente nel corso di uno spettacolo in piazza della Costituzione, visto che almeno fino a pochi giorni fa non era di proprietà del Comune” ha detto.



“La scelta di piazza della Costituzione non ha nulla a che fare con l’insuccesso del bando – ha sottolineato nella propria risposta l’assessore Cristina Clerico - : sono state tre le manifestazioni d’interesse precedenti al lancio del bando, che però non si sono tradotte in proposte concrete. Certamente hanno inciso il momento storico e le varie novità inserite rispetto al bando dell’anno scorso”.



“Abbiamo comunque immaginato un’exit-strategy, ipotizzando di procedere con un affidamento differente collegato alla realizzazione di un allestimento in piazza della Costituzione dedicato agli spettacoli teatrali del Toselli, e che teniamo aperto a chi voglia successivamente occupare le date ancora libere. Un lavoro più complesso che gli uffici hanno portato a termine in tempi più rapidi del normale: la piazza sarà allestita dal 2 al 30 luglio, si partirà da una serata benefica e inclusiva e dal 4 luglio avrà inizio la vera e propria stagione estiva del nostro teatro”.



E sulle possibili proiezioni in esterna del cinema Monviso? “C’è stato un incidente, un problema alla centralina anticendio – ha concluso Clerico - . La riparazione inizierò il primo luglio e apriremo di nuovo nella metà del mese, questo perché il teatro abbiamo voluto portarlo all’aperto ma il cinema abbiamo scelto di viverlo ancora nella sua sede più propria”.