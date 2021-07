Incidente agricolo a Monforte d’Alba, anziano elitrasportato a Cuneo

Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo che, poco prima delle 13 di oggi, giovedì 1° luglio, è incorso in un grave incidente agricolo a Monforte d’Alba.



Vittima del sinistro un anziano residente in via Montà. L’uomo stava conducendo un mezzo cingolato nelle vicinanze della sua abitazione quando, per ragioni in corso di accertamento, ne ha perso il controllo. Privo di guida, il trattore ha proseguito la sua corsa, per fermarsi solo una volta giunto all’interno di un vicino vigneto, mentre il conducente veniva sbalzato a terra.

Immediata la richiesta dei soccorsi. Sul posto sono così giunti l’emergenza sanitaria 118, squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba e dal Distaccamento Volontari di Dogliani e i Carabinieri della locale Stazione.

L’anziano, che nell’urto ha riportato diversi traumi (fortunatamente il pesante veicolo non si è rovesciato), veniva quindi stabilizzato e trasportato in elisoccorso all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, in codice di gravità giallo.