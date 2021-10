Questa sera a Fossano ‘Show in Rosa’, con Cristina D’Avena come guest star

Fossano si prepara a vivere lo ‘Show in Rosa’, serata che anticipa la partenza della 32esima edizione del Giro d’Italia Donne. Domani da piazza Manfredi scatterà la cronosquadre con arrivo a Cuneo, la prima delle 10 tappe previste in questa edizione. Dalle 21 di questa sera il centro storico di Fossano si tinge di rosa, con spettacoli comici ed esibizioni canore sul palco di piazza Castello.

La madrina della serata sarà Cristina D’Avena, attrice, conduttrice, doppiatrice e soprattuto famosa inteprete di sigle per cartoni animati. Assieme all’artista bolognese, sul palco degli Acaja il comico Carlo Di Benedetto e il cantante Elia degli Emily la Chatte. I presentatori saranno Daniela Agnese, conosciuta anche come ‘Pastina’ e il direttore artistico della manifestazione, Mario Piccioni. Un evento organizzato dal comune di Fossano in cooperazione con BIS Servizi per lo spettacolo.