Claudio Baglioni rinvia il concerto all’Anima Festival di Cervere: appuntamento spostato al 2027

Salta uno degli eventi più attesi dell’edizione 2026 dell’Anima Festival. Il concerto di Claudio Baglioni, in programma il 5 settembre a settembre nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, è stato rinviato al prossimo anno (4 settembre 2027) a causa di problemi di salute che costringeranno il cantautore a un lungo periodo di recupero.

La decisione comporta lo slittamento dell’intero tour nazionale previsto per il 2026, con conseguente riprogrammazione delle date nel 2027. Anche l’appuntamento di Cervere rientra nel nuovo calendario e verrà recuperato il prossimo anno.

A comunicare la notizia è stato lo stesso artista attraverso un messaggio rivolto ai suoi sostenitori, nel quale ha spiegato di dover affrontare una fase di cure e riabilitazione dopo una patologia che ha interessato l’apparato respiratorio. Una situazione che, per chi basa la propria attività artistica sulla voce e sulla tenuta fisica durante spettacoli di lunga durata, richiede particolare prudenza e tempi di recupero adeguati.

Il rinvio rappresenta una delusione per i numerosi fan che avevano già programmato la partecipazione all’evento cuneese, tra i momenti di punta della stagione estiva in provincia di Cuneo. L’organizzazione ha comunque confermato la volontà di mantenere l’appuntamento nel cartellone del festival, invitando il pubblico a conservare i titoli d’ingresso in vista della nuova data.

Nonostante lo stop forzato, il cantautore ha voluto lanciare un messaggio di fiducia, assicurando l’intenzione di tornare sul palco non appena le condizioni di salute lo consentiranno, con l’obiettivo di riprendere il tour in piena forma e ritrovare il pubblico che lo attende da anni.