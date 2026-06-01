“Vernant que chanta”, domenica 7 giugno torna la festa dei canti popolari a Vernante

Le vie di Vernante tornano a riempirsi di voci, musica e tradizione: domenica 7 giugno 2026 vi aspettiamo per “Vernant que chanta”, l’evento che celebra la memoria di Walter Bassignano e che nel tempo è diventato un appuntamento fisso per chi ama i canti popolari piemontesi.

A partire dalle ore 15:00, corali provenienti da tutto il Piemonte animeranno le strade del paese di Pinocchio, trasformando Vernante in un grande palcoscenico diffuso, dove la musica incontra la storia e la comunità.

L’iniziativa è curata dalla Pro Loco Giovani di Vernante, grazie all’impegno di tanti volontari che lavorano per mantenere vive le tradizioni del territorio.

Già dal mattino, alle ore 10:00 presso Piazza de l’Ala, sarà allestita l’ormai immancabile mostra dei coltelli, con protagonista il celebre “Vernantin”, simbolo dell’arte artigiana locale.

A concludere la giornata ci sarà come sempre un momento conviviale: dalle ore 19:00 vi aspettiamo presso la tettoia dell’ex segheria per gustare insieme un bel piatto di polenta, tra chiacchiere, sorrisi e spirito di condivisione.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza del canto, delle tradizioni e dello stare insieme!