Al via la 17° edizione di Jazz Visions domenica 7 giugno a Pinerolo

Il jazz continua a rinnovarsi come un camaleonte: la musica che ha caratterizzato il XX secolo si trasforma in continuazione, innestando sulla tradizione del passato le suggestioni contemporanee, senza mai guardare alle mode del mercato.

La nuova stagione 2026 è incentrata su questo processo artistico: ogni appuntamento presenta uno sguardo al passato, ma con occhi nuovi, immaginando il futuro.

Il primo appuntamento sarà domenica 7 giugno, alle ore 18, presso il parco storico del Torrione, a Pinerolo.

Il Sonata Islands Quartet presenta “I remember Chick”. €10,0 Ridotto

Emilio Galante al flauto, Alessandro Bianchini al vibrafono, Stefano Colpi al contrabbasso e Alessandro Ruocco batteria indagano il cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea, con un organico acustico e grande attenzione per il colore, mentre la forte impronta virtuosistica dell’originale lascia spazio ad un mood più rilassato, conservando al contempo le complesse architetture compositive, che fanno convivere scrittura e improvvisazione.

L’evento rientra nell'ambito dell'iniziativa Appuntamento in Giardino, a cura di APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, un modo per scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

La giornata si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

- Ingresso 12 euro

- Ingresso ridotto 10 (fino a 18 anni e oltre i 65)

- Ingresso gratuito per studenti.

Non è necessaria la prenotazione

Il secondo appuntamento sarà l’ormai tradizionale concerto alle Officine Giletta di Revello, sabato 4 luglio.