Cuneo, tutto pronto per il raduno delle auto storiche e youngtimer: la solidarietà in primo piano

Il prossimo 21 giugno, la città di Cuneo si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, nato dalla sinergia e dal cuore dei Lions Club di Cuneo in collaborazione con l’A.S. Scuderia Veltro. Un raduno di auto d’epoca e YoungTimer pensato non solo per gli appassionati di motori, ma per chiunque desideri fare la differenza: il ricavato della manifestazione sarà infatti a sostegno delle opere benefiche e dei service sul territorio che il club porta avanti con dedizione da anni.

L’invito è rivolto a tutti i possessori di vetture storiche, custodi di un patrimonio culturale e meccanico straordinario. Partecipare significa trasformare la propria passione in un gesto concreto di aiuto.

Il programma della giornata unisce il piacere della guida alla scoperta delle eccellenze locali. La partenza sarà dolcissima:

la quota di iscrizione comprende infatti una colazione d'eccellenza presso lo storico Bar Arione, istituzione cuneese famosa nel mondo. Il ritrovo è previsto in Piazza Galimberti a Cuneo alle ore 8,30 per gli accreditamenti. Da lì alle ore 10,30, la carovana di auto d'epoca partirà per un suggestivo giro turistico che attraverserà i paesaggi del nostro territorio, offrendo uno spettacolo d'altri tempi a chiunque incrocerà il percorso.

A metà tragitto è prevista una sosta rigenerante per un aperitivo immerso nel verde presso la splendida Cascina Moris, ai piedi della Val Grana, prima di concludere la giornata in bellezza con il pranzo conviviale, incluso nella quota, presso il Ristorante Villa San Lorenzo a Chiusa Pesio.

La donazione per l'iscrizione è fissata a 50 euro per il conducente e 30 euro per il passeggero (comprensiva di colazione, aperitivo, giro turistico e pranzo).

Ma l'evento non è riservato solo ai piloti. I Lions Club di Cuneo invitano calorosamente tutta la cittadinanza, le famiglie e i curiosi a scendere in piazza per ammirare da vicino questi capolavori su ruote. Sarà un'occasione di festa, un momento per stare insieme, ma soprattutto un'opportunità per donare. Anche chi non possiede un'auto d'epoca potrà infatti sostenere i progetti benefici dei Lions lasciando un'offerta libera presso i punti di raccolta dedicati.

Ogni chilometro percorso il 21 giugno servirà a finanziare progetti sociali, supportare le fasce più deboli della comunità e dare risposte concrete alle emergenze del territorio. ""Accendete i motori della solidarietà: la vostra presenza è il motore più importante".