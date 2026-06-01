Ultimi due giorni per Alba Music Festival: appuntamenti di prestigio, curiosità e concerti dedicati ai giovani artisti.

Lunedì 1 giugno alle 17.30 presso la Chiesa della Maddalena, i giovani talenti vincitori del Concorso Musica in Langa 2025, mentre alle 21 lo straordinario solista ungherese János Balász, partner di artisti come Martha Argerich, Mischa Maisky, Arcadi Volodos e Vadim Repin, in un programma di virtuosismo trascendentale tra Chopin, Brahms e Liszt.

Martedì 2 giugno, alle ore 11 alla Chiesa di San Giuseppe, la curiosità del Menù concerto: il duo Salvatore Lombardi e Piero Viti, che festeggia i suoi 40 anni di attività, proporrà un programma di sala in formato menù, e tra i 40 titoli, che coprono secoli di musica e stili, il pubblico potrà scegliere i suoi piatti, pardon, le sue opere preferite!

Alle 16 in Sala Beppe Fenoglio, l’Orchestra Chitarre in Città, un’esperienza preziosa che ci farà conoscere il repertorio per questo interessante organico composto da una quarantina di giovani chitarristi locali, diretti da Cristiano Alasia.

Gran finale alle ore 18 alla Chiesa di San Domenico con un’altra importante formazione: l’Orchestra Alba Filarmonica, presenza regolare della cultura musicale cittadina, per la celebrazione della Festa della Repubblica. Dopo il saluto del Sindaco Alberto Gatto, un programma musicale dedicato all’800, con la presenza in costumi d’epoca del Gruppo Nobiltà Sabauda, che accompagnerà il pubblico in un viaggio immaginario dall’unità d’Italia alla nascita della Repubblica. Per questo gran finale, ci sarà la presenza di Giuseppe Nova, Direttore artistico della manifestazione, nell’interpretazione di un omaggio all’Italia attraverso l’opera di Giuseppe Verdi.