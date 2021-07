"La bella estate" a Mondovì: ricco calendario di appuntamenti estivi dai "Doi Paset" alla "Mostra dell'artigianato artistico"

Sta per alzarsi il sipario su "La Bella Estate": il calendario di eventi estivi monregalesi proposti dall'associazione "La Funicolare".

Tanti piccoli passi per accompagnare la ripartenza in sicurezza. Si partirà appunto con i "Doi Paset" nei mercoledì sera di luglio (7-14 - 21- 28) eventi statici nelle piazze di Breo, centro naturale commerciale della città, e negozi aperti in orario serale.

I martedì sera saranno invece dedicati al "Cinema Sotto le stelle" in programma per il 13, 20, 27 luglio, 3 e 10 agosto. In attesa di scoprire maggiori dettagli su tutte le serate che prevedono anche due speciali appuntamenti con "La notte delle stelle"(sabato 10 luglio) e "Un sorriso per Giorgia" (venerdì 23 luglio). Da venerdì 30, sabato 31 luglio e domenica 1° agosto nel monregalese tornerà "Mondovì e Motori", la manifestazione dedicata alle "Vecchie signore", l'evento dedicato ad automobili e motociclette di interesse storico, prodotte tra il 1900 ed il 1940, che quest'anno celebra i "Fratelli Ceirano" (leggi qui).