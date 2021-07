Rifornimento a metano, nel Monregalese in arrivo il primo servizio self-service

Nel Monregalese presto rifornimento "self service" anche per i proprietari di veicoli a metano. Il distributore "Tamoil" sulla statale 28, in località Gandolfi, presto sarà tra i primi in provincia a offrire questo servizio.

I lavori per l'installazione delle telecamere e successivamente delle colonnine per il rifornimento sono iniziati in questi giorni e il servizio self potrebbe già essere operativo entro la fine del mese.

Una novità importante per gli automobilisti del monregalese visto che, fino a poco tempo fa, il rifornimento con il metano, a differenza di benzina e gasolio, non poteva essere effettuato in assenza del gestore.