Presentato ufficialmente il fashion film del brand Onefirst

Si intitola “Beauty is an attitude” ed è il fashion film realizzato dal giovane regista Stefano Moscone, per il brand Onefirst dell’altrettanto giovane designer lamorrese Noemi Passaniti.

“Beauty is an attitude è il messaggio che si vuole comunicare – spiega Noemi Passaniti - non solo il bello in senso fisico ed estetico ma in ogni senso. Un fascino dettato da un comportamento, da un modo di esprimere sé stessi”.

In occasione della presentazione, che si è svolta nell’enoteca “Le Vigne Bio” di La Morra, sono stati anche esposti i capi della nuova collezione primavera-estate 2021.

Tutta la campagna promozionale di Onefirst è nata con attenzione a diversi valori legati al brand, anche la scelta della location dove fare la presentazione non è stata casuale o dettata da scopi commerciali, ma piuttosto legata all’amore per la propria terra e alla sostenibilità.

Tant’è che da “Le Vogne Bio”, vengono proposti esclusivamente prodotti artigianali locali tra cui salumi, formaggi e insalate accompagnati da bevande bio tra cui vini, birre, tisane, succhi di frutta e bibite.

La campagna pubblicitaria, di cui abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, ha voluto toccare anche tematiche legate al sociale, coinvolgendo come testimonial di una parte della campagna pubblicitaria, la nonna della designer, una donna over 80, che è stata protagonista di uno shooting fotografico dedicato, realizzato dalla fotografa torinese Barbara Guazzone.

Una scelta che ha voluto anche sottolineare il concetto che “la bellezza non ha età”, andando oltre il mero aspetto fisico, ma piuttosto una forma mentale e una vitalità che spesso non sono segnate dal trascorrere del tempo.

Diversi gli ospiti che sono intervenuti all’evento e che hanno potuto apprezzare i nuovi abiti Onefirst e il fashion film diretto da Stefano Moscone, al momento impegnato nella realizzazione di un cortometraggio realizzato con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte-Short Film Fund.

“Più di un anno dopo, sono tornato alla regia di un fashion film – racconta Stefano Moscone - e racchiudere un messaggio in 60 secondi non è mai facile, ma grazie al talento di Noemi e Yana e la bellezza delle langhe, è stato tutto più semplice”.

La location scelta per la realizzazione del fashion film, è stata La Morra e i suoi dintorni, il cuore delle langhe.

“Un posto che abbiamo scelto insieme – sottolinea Noemi Passaniti - perché crediamo molto nel nostro territorio e in quello che ha da offrire: i suoi paesaggi mozzafiato, la perfezione delle vigne e la tipicità che caratterizza ogni paese”.