"Tiempo Antico" a Saluzzo l'omaggio a Enrico Caruso nel centenario della nascita

Domani venerdì 9 luglio per il terzo giorno della decima edizione del Marchesato Opera Festival a Saluzzo, l’appuntamento di punta è ancora all’Ex Caserma Musso con la creazione originale "Tiempo Antico – dagli Appennini alle Ande", nato da un’idea della direttrice artistica del festival Sabina Colonna-Preti, con musiche della tradizione napoletana tra Italia e Argentina.

Un omaggio a Enrico Caruso, nel centenario della morte, arricchito dalle voci inconfondibili di Pino de Vittorio e Luis Rigou accompagnate dall’Ensemble La Chimera, per offrire un carosello di canzoni della tradizione del sud Italia e di tanghi argentini.

Un concerto dedicato alla musica migrante, ai musicisti che lasciano la loro terra per fondare nuovi mondi sonori in paesi lontani – stranieri. Un concerto dedicato a tutti noi, che siamo figli di quel migrare di terra in terra con un ardore irrefrenabile, tesi a conoscere “l’oltre”, attraversando l’oceano misterioso e sconfinato del significato, la traversata che sa di sangue umano, che contiene in sé il sale dell’oceano.

Con questo nuovo spettacolo Tiempo Antico, L’Ensemble La Chimera, attraverso il canto di due grandi artisti, l’italiano Pino De Vittorio e l’argentino Luis Rigou, ricorda il viaggio di Caruso, alle origini dell’industria culturale, verso Buenos Aires - la prima città americana che ha conosciuto il suo canto - e con Caruso, lo scugnizzo cantore, da voce alle emozioni degli emigranti di tutti i tempi.

Il ricco programma della giornata si completa con il concerto delle ore 17 nella Sala Tematica dell’Ex Caserma Musso con il concerto per clavicembalo del russo Dmytro Kokoshynskyy, cui segue alle ore 18.15 una conversazione con ascolti e video proiezioni a cura di Corrado Rollin.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

