Chiusura temporanea di alcune strade di Bra

Si prevedono alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse vie della città: in via Rambaudi divieto di circolazione nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 luglio 2021, dalle 8 alle 18, con l’esclusione dei residenti, per permettere lavori di tinteggiatura di uno stabile. Per le medesime ragioni sarà invece vietato il transito in via Moffa di Lisio dal 14 al 16 luglio, sempre dalle 8 alle 18, con esclusione dei residenti.

Lunedì 12 luglio, dalle 9 alle 11, verrà invece invece chiuso al traffico veicolare il tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Moffa di Lisio e via Verdi per consentire operazioni di bonifica e smaltimento rifiuti. I residenti nel tratto di via Vittorio interessati dai lavori, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, a cura delle ditte operanti. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346.