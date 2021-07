Incidente nella notte a Neive. A scontrarsi due auto lungo la strada provinciale 3.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 23,45 di ieri, sabato 10 luglio. Sul posto i vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza dei veicoli. I feriti sono stati presi in carico dell'equipe medico sanitario.

Tra i coinvolti nessuno è grave.