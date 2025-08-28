 / Cronaca

Cronaca | 28 agosto 2025, 19:29

La Regione Piemonte mette in guardia: attenzione alle truffe telefoniche sull’energia

Segnalate chiamate da falsi operatori che promettono sconti in bolletta e minacciano penali: l’invito è a non aderire

La Regione Piemonte mette in guardia i cittadini in merito ad un tentativo di truffa ai loro danni.

Sono arrivate da Federconsumatori segnalazioni riguardanti telefonate di sedicenti operatori di un ente regionale di gestione dell’energia elettrica che chiedono il trasferimento della fornitura di elettricità a tale società in cambio di uno sconto sulla bolletta e minacciano il pagamento di penali in caso di mancata adesione.

Ovviamente, la Regione non ha mai attivato simili iniziative e pertanto invita a non prestare ascolto a proposte di questo genere.

cs

