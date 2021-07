Da domani brusco calo delle temperature, possibile grandine e temporali

Una nuova goccia di aria fredda scendendo dalla Francia verso la nostra Penisola porterà da martedì un diffuso calo termico con rovesci e temporali anche forti.. Queste gocce di aria fredda ormai sembrano divenute una costante meteorologica di stagione strette dall’alta pressione delle Azzorre in rimonta sul vicino Atlantico e l’anticiclone africano che costretto ad un momentaneo ritorno a casa. Questa mescolanza di masse d’aria crea una miscela esplosiva foriera di temporali e grandine che ancora una volta interesseranno il Nord Ovest domani e dopodomani, con un ruzzolone termico.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 12 Luglio a giovedì 15 Luglio

Cielo nuvoloso il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, più intensi vicino a rilievi. Da domani mattina cielo nuvoloso o coperto per nubi cumuliformi con piovaschi sempre più organizzati ed intensi , localmente di forte intensità con grandine e colpi di vento in presenza delle celle temporalesche. Temporali ancora mercoledì pomeriggio poi migliora

Termometro in discesa brusca da domani con minime termometriche primaverili in pianura

Minime in pianura intorno 12- 18°C e massime 23 - 29°C. Al mare minime intorno 17- 20°C e massime 23-27°C

In pianura venti deboli o moderati da Ovest in rotazione a Nord ed in rinforzo domani

Al mare venti moderati da Nord Est

Da venerdì 16 Luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento termometrico sui valori nuovamente estivi

