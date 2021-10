Secondo Appuntamento con Barbaluc a Pian Munè di Paesana

Domenica 18 luglio ritorna Barbaluc, questo curioso cantastorie che con la sua ghironda vi trasporterà in un tempo passato per raccontarci storie interessanti per grandi e piccini.

La ghironda è uno strumento musicale artigianale tipico della musica occitana che suonata nel bosco coinvolge e rende l’ambiente naturale unico.

Barbaluc vi aspetta dalle 11 alle 15.30 e le passeggiate sono così organizzate: si può scegliere l’orario preferito (11 – 11.45 – 13.15 – 14.00 – 14.45)

Ritrovo al Rifugio per poi spostarsi all’interno del Bosco seguendo la musica della ghironda.

Questa domenica Barbaluc ci racconterà di creature misteriose: fantine, sarvan e altri personaggi leggendari che hanno riempito i racconti di una volta.

Pe ulteriori info e prenotazioni ai numeri 328 6925406 e 0175 518029.

Oppure alla mail info@pianmune.it