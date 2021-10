Ottima riuscita della manifestazione della CRI “RC-piamoci” a Morozzo

Ottima riuscita della manifestazione, organizzata dal Comitato della CRI di Mondovì , “RC-piamoci” a Morozzo, dove ha sede una delle cinque delegazioni, dal Comune e i Vigili del fuoco, che ha fatto registrare una grande partecipazione della popolazione, proveniente anche dalle diverse località del territorio. Una giornata, 11 luglio, svoltasi nel pomeriggio, in collaborazione con altre Associazioni di volontariato del cuneese, presenti con mezzi e personale. Si è trattato di una dimostrazione pratica di “Primo soccorso”, con la spiegazione delle applicazioni di primo intervento.

Lina Turco presidente del Comitato della Croce Rossa di Mondovì: «Devo esprimere tutta la mia soddisfazione per l'ottima riuscita della manifestazione. Con un grazie di cuore a tutte le Associazioni di volontariato che hanno partecipato, ai sanitari che hanno svolto in modo "impeccabile" il ruolo di giudici nelle varie gare dimostrative di primo soccorso, ma soprattutto rivolgere un plauso ai volontari Simona Prato e Luca Regis e ai tantissimi volontari, giovani e non, che hanno partecipato con slancio e entusiasmo alle varie attività».