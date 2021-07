Mondovì verso l'accordo tra Comune e Seminario per il parcheggio "San Giorgio" a Piazza

Nuovo parcheggio pubblico a Mondovì Piazza. Una bella notizia per i monregalesi e per il rione storico che, da sempre, lamenta una grave carenza di aree per il posteggio delle auto.

E' degli scorsi giorni la delibera del comune per la "concessione in uso del parcheggio San Giorgio", proprietà del Seminario Vescovile.

L'area, posta al civico n. 6 di Via del Seminario, a ridosso delle mura della Cittadella, per il vigente Piano Regolatore ricade in zona destinata a servizi sociali, ad attrezzature di interesse generale e a livello comunale e, in precedenza, era utilizzata a servizio degli uffici ASL, oggi altrove.

Il Seminario ha mostrato disponibilità a patto che il parcheggio sia destinato alla collettività come servizio pubblico. Il comune potrà avere in concessione l'area con canone annuo di 7.200 euro; l'accordo durerà di 5 anni con possibilità di rinnovo. Il Seminario si riserverà di utilizzare l'area, previo preavviso, in caso di interventi sui fabbricati adiacenti e/o manifestazioni ed eventi relativi al proprio ente, mantenendo l'utilizzo dei garage presenti in loco.

Il comune si impegna poi a eseguire a proprie spese eventuali lavori per rendere fruibile il parcheggio (sgombero della neve, segnaletica, illuminazione, manutenzione verde e manto stradale), ripristinando il funzionamento del meccanismo automatico di chiusura e apertura del cancello di accesso e ad accollarsi le spese delle utenze e le relative attivazioni o volture.