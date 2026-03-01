"Ci siamo svegliati nel mezzo di una guerra": famiglia di Madonna delle Grazie bloccata a Dubai

Il Medio Oriente è nel caos. Nessuno poteva imaginare una reazione così rapida e violenta all'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti.

L'Iran ha reagito attaccando il Medio Oriente, dall'Oman a Dubai.

A Dubai è stato preso di mira l'aeroporto internazionale, probabilmente lo scalo più trafficato del pianeta, lasciando a terra migliaia e migliaia di passeggeri.

La situazione è in continua evoluzione: ci sono tantissimi italiani in quelle zone. E ci sono tantissimi italiani proprio a Dubai. Tra loro il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la cantante Big Mama. Non solo, c'è la squadra del Cuneo Volley, di cui abbiamo già dato notizia ieri in serata, con l'articolo di Cesare Mandrile. LEGGI QUI

E c'è una famiglia di Madonna delle Grazie, al momento ferma in porto a Dubai.

"Oggi doveva essere il penultimo giorno di una settimana intensa tra Doha, Bahrein, Abu Dhabi e Dubai. Invece stamattina ci siamo svegliati nel mezzo di una guerra.

Voli di ritorno cancellati. Spazio aereo completamente chiuso.

Allarmi che suonano sul telefono e messaggi che invitano a fare attenzione ai missili.

E io che pensavo che la cosa più assurda di questo viaggio fosse Enea che guardava Sanremo ad Abu Dhabi alle 3 di notte".

E' con questo post che Gloria Lerda racconta ciò che sta vivendo assieme al marito, ai due figlioletti e ai genitori. Il padre è Guido Lerda, ex assessore del Comune di Cuneo.

Partiti per una crociera, erano a Dubai. Ultima tappa Doha, da dove avrebbero preso il volo per rientrare in Italia.

Invece sono fermi in porto e non sanno quando la situazione si sbloccherà.

Abbiamo contattato Gloria, che ci ha risposto immediatamente: "Stiamo bene, ma non è una situazione piacevole! Ieri mattina ci siamo svegliati e abbiamo scoperto di questa guerra, ma non immaginavamo questi risvolti. Abbiamo girato in città tranquillamente senza percepire nulla. Con noi ci sono anche i miei genitori. Un’oretta prima che venisse colpito, erano nella zona del The Palm. Nel tardo pomeriggio siamo tornati in nave e abbiamo scoperto che la nave non sarebbe ripartita per Doha, da dove avevamo il volo oggi. Comunque il traffico aereo è bloccato. Per fortuna non siamo in aeroporto. Il personale della nave gentilissimo. Si sta prendendo cura di noi passeggeri, fingendo normalità. Ma la situazione è preoccupante".

Si attendono decisioni del Governo italiano, in particolare sulla possibilità di organizzare il rientro in patria per i nostri connazionali.

Sul sito VIAGGIARE SICURI si legge: