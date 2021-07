Procreazione Medico Assistita (PMA), la senatrice Elisa Pirro in visita al Centro di “Città di Bra”

Il nuovo Corso dell’Associazione Biomedica per la Riproduzione Assistita (ABRA) che sovraintende l’attività di PMA presso la Casa di Cura “ Città di Bra ”, sta elaborando delle nuove strategie aziendali, associate ad un’attività scientifica e divulgativa che la vede protagonista a livello Nazionale, attraverso la Società Scientifica SIRU (società italiana Riproduzione Umana), di cui è rappresentante per Regione Piemonte il Dottor Alessandro Morelli , nuovo responsabile del centro.

La SIRU, per la prima volta in Italia da quando è nata la Medicina della Riproduzione, ha avviato un tavolo di confronto con il Ministero della Salute e ha elaborato le prime linee Guida in tema di PMA che detteranno i comportamenti di tutti i Centri italiani in tema di riproduzione.