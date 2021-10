Mondovì Breo si anima con i "Doi paset"

Gente che passeggia per le vie di Breo illuminate dalle vetrine dei negozi, musica nelle piazze, risate e giochi per i più piccoli.

A Mondovì ieri sera, mercoledì 14 luglio, con la prima serata effettiva dei "Doi paset" (la scorsa settimana l'evento era stato annullato, ndr), sembrava di essere tornati quasi alla normalità.

Tanti i giovani e giovanissimi in giro per le piazze e le vie del centro storico, scene di una quotidianità che tanto ci è mancata e che, si spera, continuando ad osservare le dovute precauzioni, torneremo ad assaporare pienamente.

Due i concerti "statici" organizzati nel rispetto delle norme anti covid in piazza Roma e in piazza Santa Maria Maggiore dove, per i più piccoli, ogni mercoledì ci saranno i gonfiabili del Garden. In piazzetta Comino ‘Spazio Ilustrada’ per firma copie con gli illustratori Marco Paschetta, Marco Somà, Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis.

Il prossimo appuntamento con i "Doi Paset", organizzati dall'Associazione "La Funicolare", è per mercoledì 21 luglio sempre per le vie di Breo.