Fiva Confcommercio della provincia di Cuneo e Confcommercio Cuneo dopo incontro con il sindaco di Entracque sui mercati straordinari di qualità

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto, si è svolto un incontro tra il sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino, il presidente di Confcommercio Cuneo, Roberto Ricchiardi, ed il presidente Fiva-Confcommercio della provincia di Cuneo, Gualtiero Chiaramello, sul tema dell’organizzazione di eventi, mercati straordinari di qualità, che rappresentino un momento importante, sociale e culturale, nella vita delle nostre comunità locali, contribuendo alla crescita economica del territorio, in quanto i venditori ambulanti e su aree pubbliche portano con sé la tipicità dei prodotti locali e della tradizione.

Viceversa, altre organizzazioni che poco hanno a che fare con il commercio tradizionale, propongono “pacchetti di mercati” senza alcun legame locale, non portano alcun riscontro positivo nelle nostre vie e piazze, se non qualche caffè in più nel bar del paese, con il rischio, come già accaduto, dell’esposizione di merce contraffatta.

“Nella valutazione dell’opportunità di organizzare o cedere ad altri il suolo pubblico, cosiddetto plateatico, la legge – interviene Gualtiero Chiaramello, presidente Fiva-Confcommercio della provincia di Cuneo – prevede per le Amministrazioni comunali di consultare le organizzazioni di categoria dei venditori ambulanti e su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, comunque presenti nel CNEL”.

“L’incontro svoltosi ad Entracque con il sindaco Gian Pietro Pepino – precisa Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo – è stato molto produttivo, facendo emergere spunti interessanti. Ci rendiamo disponibili a collaborare per la realizzazione di eventi che possano avere ricadute positive sul commercio, sia in sede fissa che ambulante, e sul turismo delle nostre splendide vallate”.

“Nei prossimi giorni – conclude Chiaramello – presenteremo al comune di Entracque un progetto di collaborazione, che potrà avere valenza in tutto il territorio provinciale, nel quale proporremo alle Amministrazioni comunali mercati straordinari di qualità, pianificando insieme la miglior strategia commerciale”.