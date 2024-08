"Dogliani sicura": il progetto che celebra i vent'anni della protezione civile e i trenta dall'ultima alluvione

Un comune in piena emergenza per le piogge abbondanti, un semaforo d’allerta che lampeggia di rosso e tutta la macchina della Protezione civile che inizia a muoversi velocemente, ma con perfetta coordinazione per limitare al minimo i danni alle persone e alle cose. È quanto accadrà, ovviamente in simulata, il prossimo 7 settembre a Dogliani con “Dogliani sicura: protezione del territorio dai rischi naturali”.



L’idea è nata dall’Associazione Protezione Civile di Dogliani per celebrare due anniversari dell’anno in corso: i 30 anni dall’alluvione del novembre 1994 e i 20 anni del gruppo doglianese, nato a ottobre 2004.





Sarà un’esercitazione che vedrà coinvolti nei soccorsi enti ed associazioni, ovvero il Comune di Dogliani con i suoi dipendenti ed uffici, la Regione Piemonte e la Provincia con i rispettivi Settore Protezione Civile, il Coordinamento di Cuneo; le associazioni doglianesi dei Volontari del Soccorso, il Distaccamento dei Vigili del fuoco, i Carabinieri in Congedo; le forze d’ordine locali, il gruppo cinofilo di Alba. Parteciperanno altresì alcuni comuni limitrofi.



“Abbiamo scelto di celebrare questo doppio anniversario - spiega Gianni Picco, Presidente dell’Ass.Protezione civile - con questa giornata che fungerà da formazione per i volontari e i dipendenti delle varie realtà coinvolte, ma anche con l’intento di sensibilizzare la popolazione a seguire comportamenti e pratiche corrette in caso di emergenza. Tutto è in fase di progettazione: stiamo lavorando per creare gli scenari su cui si dovrà poi intervenire”.