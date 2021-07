Dronero, situazione alloggio di via XXV Aprile: alcune precisazioni da ATC

Gentile Direttore,

in merito https://www.targatocn.it/2021/07/13/sommario/cuneo-e-valli/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/dronero-il-racconto-di-una-quotidianita-non-dignitosa-foto-e-video.htmlall’articolo apparso sulla vostra testata lo scorso 13 luglio, vorremmo fare alcune precisazioni.



Pur partendo dall’oggettiva situazione compromessa dell’abitazione assegnata alla famiglia Mouatassim di Dronero, al civico 33 di via XXV Aprile, è necessario ricordare che questa Amministrazione è già intervenuta e lo sta ancora facendo per la soluzione del problema della caldaia, sostituita integralmente nel 2017, e che, per quanto di nostra conoscenza, era il principale. Leggendo il vostro articolo e guardando le relative foto pubblicate, abbiamo poi scoperto di altre criticità, che apprendiamo direttamente dall’articolo in quanto non ci erano state segnalate.



Si fa comunque presente che questa Amministrazione ha in corso, nei confronti dell’assegnatario in questione, una procedura di decadenza per morosità, attualmente bloccata dalle disposizioni assunte nella contingenza pandemica; a maggior ragione non può essere concesso il richiesto cambio alloggio, a causa del debito con questa Atc.



Grazie,

il Presidente Paolo Caviglia