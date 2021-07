Droni e nuove norme Europee: cosa sapere

La scuola di volo Eurodrone organizza dei brevi corsi serali per spiegare ai proprietari dei droni come controllare limitazioni o divieti di volo, perché “prevenire è meglio che pagare una multa”.

Con la nuova normativa Europea, è possibile volare quasi ovunque ma è importante sapere come e cosa si può fare!

Oggi in montagna, al mare, in vacanza, il drone sta diventando il nostro compagno di vita, ci permette di fare foto fantastiche e video mozzafiato.

Lo compriamo on-line o al supermercato, ed è così semplice da usare che si diventa subito piloti …

Spesso i droni vengono scambiati per giocattoli che però in realtà non lo sono! Per usarli è necessario conoscere alcune regole e soprattutto sapersi destreggiare con eventuali divieti all’uso.

Pochi lo sanno, ma volare, come ad esempio nei parchi, aree marine, città, ecc, può avere come conseguenza, una sanzione amministrativa (multa) che può superare il valore del nostro drone!

Cosa devo fare per poter volare in piena tranquillità? Semplice, segui le nostre serate informative!

Le serate informative sono erogate a titolo gratuito, è necessaria l’iscrizione tramite l’apposito modulo che vi verrà inviato.

Se invece sei già un Pilota con Attestato, oltre alle serate formative, potrai trovare tutta una serie di corsi di specializzazione. Per essere aggiornato sul regolamento, per conoscere e sfruttare i PRIVILEGI acquisiti e sull'utilizzo delle macchine in ambito di lavoro aereo.

Eurodrone è un Centro Addestramento riconosciuto e RECOGNIZED ENTITY di Cuneo

Per informazioni chiamare il numero 0171-390249 o scrivere una e-mail a: info@eurodrone.it

Contatto WhatsApp 346-9419049

Sito internet www.eurodrone.it