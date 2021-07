Da Fondazione CRC 20 nuovi pulmini per Associazioni ed Enti della Granda

Sono stati consegnati, con una cerimonia pubblica in piazza Galimberti, a Cuneo, i 20 pulmini acquistati da Associazioni ed Enti della provincia di Cuneo grazie al bando "In Giro", promosso dalla Fondazione CRC.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione del bando "Sport in Giro" (edizioni 2016 e 2018), che nel 2020 ha esteso la partecipazione a nuovi ambiti di intervento con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle persone a progetti sociali, educativi, culturali e sportivi, sostenendo in parte il finanziamento dell’acquisto di pulmini utili agli spostamenti territoriali necessari per raggiungere le attività.

“Con questa edizione, salgono a 72 i mezzi che la Fondazione ha contribuito ad acquistare negli ultimi anni: un sostegno tangibile con cui vogliamo rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti di ragazze e ragazzi che partecipano ad attività ricreative in provincia di Cuneo, confermando l’attenzione ai giovani e alle tante realtà che promuovono iniziative sul territorio” commenta Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione CRC.

L’elenco dei beneficiari dei contributi del bando: Gruppo Sportivo San Cassiano ASD (Alba); ASD Hobby Horse (Borgo San Dalmazzo); ASD Libellula Volley Bra; Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Cervasca); Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Ceva; ASD Volley Cherasco; ASD Corneliano Roero (Corneliano d'Alba); ASD Atletica Roata Chiusani (Cuneo); Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (Cuneo); Sci Club Alpi Marittime Entracque -Valdieri A.D. (Entracque); ASD Pallacanestro Farigliano; Sporting Sci Club Artesina (Frabosa Sottana); Parrocchia di Santa Maria Maggiore (Mondovì); ASD L'Ululato (Mondovì); Proteo Società Cooperativa Sociale (Mondovì); Le Fontane Cooperativa Sociale Onlus (Novello); Comune di Prunetto; ASD Rigaudo "Ilovesport" (Roccavione); ASD Langheting (Treiso); Parrocchia San Martino Vescovo - Unità pastorale Valle Gesso (Valdieri).