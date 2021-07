Scontro a San Lorenzo di Peveragno tra auto e moto. Muore centauro

E' deceduto nella tarda mattinata di oggi (venerdì 16 luglio) un centauro 55enne, coinvolto in un incidente stradale a San Lorenzo di Peveragno assieme a un'automobile.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Lo scontro tra il mezzo a due ruote e la macchina è avvenuto all'angolo tra via Cuneo e via Rassano Sottano.

Vani i tentativi di rianimare il motociclista. In loco è giunto l'elisoccorso la cui equipe dopo diverse manovre per tentare di stabilizzarlo e tenerlo in vita non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.