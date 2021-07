Dopo Renga a Ondesonore di Tarantasca arrivano i Nomadi

Ieri sera entusiamo e grande euforia al conerto di Renga, due ore di concerto live di Francesco che ha incanto il pubblico numerosissimo. "Nonostante fossimo alla prima di un concerto di questo livello a Ondesonore " ha dichiarato il presidente Davide Nivello " tutto ha funzionato alla perfezione. Una grande emozione . Grazie Renga"





Per domani sera grande attesa per i Nomadi con possibilità di acquisto dei biglietti sia online che in cassa all'ingresso della festa Ondesonore. Tutte le info su www.ondesonore.com