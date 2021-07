A Ceva in via Mondovì, scontro tra un'auto e una moto questo pomeriggio.

I due motociclisti sono stati trasportati in gravi condizioni come codice rosso, ma non intubati, con l'elisoccorso del 118, uno a Cuneo l'altro ad Alessandria.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ceva e Mondovì.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.