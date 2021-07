Tanti eventi a San Michele Mondovì per l'estate, torna anche il "Cinecamper"

Anche a San Michele Mondovì gli eventi estivi entrano nel vivo: dalla prossima settimana riflettori puntati sul "Cinecamper".

Il cinecamper porta il cinema nei piccoli borghi di montagna o di pianura, dove le sale non ci sono più." - spiega Fabio Gianotti di "Nuovi Mondi Festival" - "A San Michele di Mondovì le proeizioni sono dedicate ai bambini con due cartoni per le famiglie. Siamo contenti che la magia del cinema diventi una possibilità di portare l'immaginazione e la fantasia sul grande schermo: per riscoprire in una piazza quella magia del cinema e dell'incontro".

Martedì 20 luglio proiezione di "Dreambuilders - la fabbrica de sogni" e martedì 3 agosto "La canzone del mare". Gli spettacoli, in collaborazione con la Pro loco, si svolgeranno alle 21 in piazzetta del teatro via Caduti 4.

Sabato 7 agosto San Michele Mondovì ospiterà il progetto "LIBeRI tutti", il progetto che mette in rete cinque biblioteche del monregalese proponendo attività ludifche e culturali per bambini e famiglie.