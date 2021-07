Successo di visite al Santuario Santa Lucia a Villanova Mondovì (VIDEO)

Successo di visite al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì dove, per il secondo anno consecutivo, i volontari propongono visite guidate gratuite al complesso che, negli anni, ha visto il passaggio di pellegrini, partigiani, scolaresche e devoti alla "Santa della Luce".

Situato sulla provinciale che conduce a Roccaforte, il Santuario, incastonato al Momburgo (noto come Monte Calvario, ndr), veglia su tutta la valle Ellero fin dal XVI secolo e affascina i visitatori per la sua conformazione architettonica e per la chiesa nella grotta.

"Il Santuario da circa due anni sta rivivendo grazie alla collaborazione tra volontari, associazioni locali come il Gruppo Alpini, il Gruppo di Protezione Civile e il Comune di Villanova Mondovi" - spiega Roberto Turco, Coordinatore del Gruppo Volontari Santa Lucia - "In queste prime settimane di riapertura abbiamo registrato un grande afflusso da parte di visitatori e turisti, un ottimo punto di partenza per quello che è il progetto del "Museo diffuso villanovese", che include anche visite ad altri beni religiosi e culturali come i siti di Villavecchia. Vi aspettiamo per riscoprire insieme questo prezioso patrimonio".

La grotta nel Santuario di Santa Lucia sarà visitabile individualmente, ogni domenica, fino a settembre, mentre sono ancora in programma due giornate di visite guidate a cura dei volontari il 22 agosto e il 12 settembre.

In queste date sarà possibile visitare il Santuario e gli altri siti compresi nel progetto: il Museo delle Suore Missionarie della Passione (Museo-casa di Madre Margherita), l’antica Chiesa di Santa Caterina e la Chiesa Barocca (ex confraternita) di Santa Caterina in Villavecchia, che ospita una preziosissima pala d’altare dedicata alla Madonna del Rosario, recentemente restaurata.

Un progetto ambizioso e importantissimo per la valorizzazione di un bene unico come il Santuario di Santa Lucia che, nei mesi, ha saputo coinvolgere anche i più giovani come Beatrice Longo, studentessa del Liceo Classico che sta svolgendo il periodo di alternanza scuola - lavoro al Santuario dove ha la possibilità di osservare e apprendere dai volontari.

VISITE

La chiesa nella grotta sarà visitabile individualmente, ogni domenica, fino a settembre dalle 14.30 alle 17.30, nel rispetto delle norme anti covid. (Si ricorda l’obbligo di mascherina, purtroppo non è consentito l’ingesso agli animali).

Per informazioni e prenotazioni: 351.6384771(tel., sms, whatsapp) o mail a santalucia.villanova@gmail.com

Rinnovato anche il bookshop con interessanti libri sulla storia villanovese e nuovi gadgets e souvenirs del Santuario

Pagina Facebook: clicca qui