Nicola Dutto conquista il terzo posto alla Baja de Aragon nella Veteran Class

"Grande Nicola Dutto! Gareggiare con normodotati e arrivare al 3° posto alla Baja de Aragon: un'impresa mai riuscita prima! La tua determinazione e il tuo coraggio sono d'esempio per tutti!", esulta il sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio.

Dutto ha commentato il suo risultato con un post in inglese che esprime tutta l'emozione del momento: "Very happy about my result in the veteran class at the 2021 edition of the Baja Aragon, another one in the books! (Sono davvero felice di questo risultato nella categoria veteran della Baja Aragon 2021. Un risultato che resterà negli annali, ndr)".