Vento, pioggia e grandine sulla Granda: danni ad agricoltura, allagamenti e tetti scoperchiati [FOTO]

Forte vento, pioggia e grandine sul cuneese. Il fronte temporalesco si è abbattuto intorno alle ore 17,30 con particolare vigore sulla provincia di Cuneo.

In particolare la perturbazione ha attraversato l'area bassa del cuneese verso la pianura in direzione Fossano. Come si può notare dall'applicazione dell'Arpa, il temporale intorno alle ore 18 ha attraversato con particolare intensità il racconigese.

Interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo con i vari distaccamenti e i volontari.

A Cuneo le forte raffiche di vento hanno portato via gli ombrelloni dei dehor di alcuni locali e anche dei banchi allestiti per il mercato. Colpite particolarmente le frazioni. Una forte raffica di vento ha abbattuto diversi filari di frutteti a Passatore. Ma Madonna dell'Olmo è l'area più colpita del cuneese. Qui stanno operando adesso (ore 19,30) quattro squadre dei vigili del fuoco: due partenze da Cuneo con i volontari di Morozzo e Busca. Alberi caduti e pericolanti e tetti di capannoni scoperchiati. Questi gli ambiti segnalati dai soccorritori sul posto nella frazione cuneese.

Decine le chiamate che sta gestendo dalle 17,30 la centrale operativa di Cuneo.



I maggiori interventi si registrano a Racconigi e comuni limitrofi (colpiti anche i centri di Sommariva Del Bosco e Caramagna Piemonte). Si segnalano allagamenti e danni da acqua in via Conceria a Racconigi. Allagata parzialmente anche la strada antistante alla stazione dei treni di Sommariva del Bosco. Sette le squadre che stanno intervenendo nel comune di Raccongi tra la squadra dei volontari racconigesi con equipe provenienti da Fossano e Savigliano. Si opera con prosciugamenti per diversi danni d'acqua dovuti al forte acquazzone.



Salvata una cicogna a Racconigi: "Un altro forte temporale - scrivono dal Centro Cicogne racconigese - un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco e ai commercianti della città per averci avvisato della caduta di questa giovane cicogna, prontamente recuperata e ora in degenza al CRAS. Per fortuna non ha riportato ferite: ha solo bisogno di essere rifocillata e tenuta per qualche giorno in attesa che le remiganti crescano completamente."